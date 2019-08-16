Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

16 августа 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 августа составил 249,5 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 247,97 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана и Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и долларовым облигациям госкомпании SOCAR (477,4 тысячи долларов –811,6 тысячи манатов).

Объем операций РЕПО составил 1,5 миллиона манатов.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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