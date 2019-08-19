Президент ЧБТР о возможности дальнейшего выпуска манатных бондов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - При наличии возможности использования национальной валюты для финансирования того или иного проекта в Азербайджане, Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) может в дальнейшем выпускать манатные бонды, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент банка Дмитрий Панкин.

"Основной вопрос для нас – это найти интересные проекты, которые мы будем финансировать в Азербайджане. Соответственно, когда будут проекты, тогда надо будет решать вопрос с источниками финансирования. То есть до сих пор мы в основном использовали доллары и евро для того, чтобы финансировать проекты. Сейчас мы видим, что появилась возможность привлекать деньги на местном рынке, и, соответственно, это для нас новая ситуация. То есть мы будем в первую очередь подбирать проекты, по которым будем работать, и посмотрим на возможность использования национальной валюты для финансирования проекта. При наличии такой возможности мы будем продолжать выпуск облигаций в азербайджанских манатах", - сказал он.

Говоря о спросе на манатные облигации ЧБТР, Панкин отметил, что ожидания в отношении данных облигаций были не такими высокими.

"Мы были удивлены, так как не ожидали такого результата. Мы увидели, что спрос есть, рынку интересно. Но особенно важно, что эти облигации можно использовать для рефинансирования через Центральный банк Азербайджана. Конечно, это существенно помогло спросу. Мы были первым международным банком, выпустившим облигации в манатах, потому что у нас есть опыт в этом регионе. Мы выпустили несколько облигаций, например, в Грузии. Мы знаем, как это работает", - сказал он.

Отметим, что ЧБТР был основан Азербайджаном, Албанией, Болгарией, Грузией, Грецией, Молдовой, Арменией, Румынией, Турцией, Украиной и Россией. Уставный капитал банка составляет 3,45 миллиарда евро.

ЧБТР стал первым международным финансовым институтом,который выпустил облигации в азербайджанских манатах. Спрос на манатные облигации, выпущенные банком, более чем в восемь раз превысил предложение.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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