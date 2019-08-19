В Туркменистане действует кредитование малого и среднего предпринимательства

19 августа 2019 09:05 (UTC+04:00)

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