Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 19 августа составил 21,9 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 20,04 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 1 002,3333 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 37,7 тысячи долларов (64,16 тысячи манатов). В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR.

Накануне объем операций РЕПО составил 1,8 миллиона манатов.

Официальный курс на 20 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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