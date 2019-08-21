Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже превысил 58 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 августа составил 58,5 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 30,3 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда и долларовым облигациям госкомпании SOCAR (103 тысячи долларов – 175,1 тысячи манатов).

Накануне часть операций также пришлась на размещение нот министерства финансов Азербайджана и составила 28,8 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 93,9281 до 94,3866 маната за ноту.

Официальный курс на 21 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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