Азербайджанский «Премиум Банк» стал партнером одного из крупнейших банков мира

23 августа 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Азербайджанский «Премиум Банк» установил корреспондентские отношения с China Merchants Bank, одним из ведущих банков в КНР и мире, сообщает Trend со ссылкой на банк.

China Merchants Bank (CMB) — китайская финансовая компания, которая была основана в 1987 году и стала первым коммерческим банком в Китае, созданным без непосредственного участия государственного капитала.

China Merchants Bank входит в десятку крупнейших банков мира (по данным журнала The Banker, принадлежащего всемирно известной The Financial Times Ltd.) по ряду показателей.

CMB имеет более 1800 отделений и 10 тысяч банкоматов, а также филиалы в Гонконге, Нью-Йорке, Сингапуре, Люксембурге, Лондоне и Сиднее.

ОАО «Премиум Банк» всегда предлагает инновационные услуги на банковском рынке, предоставляя современные и качественные услуги своим клиентам, которые связаны с ведущими мировыми компаниями. Корреспондентские отношения, установленные с CMB, можно отнести к таковым.

ОАО «Премиум Банк» непрерывно реализует стратегию по созданию универсального финансового института национального масштаба и обслуживает различные категории клиентов. Корпоративные услуги являются одним из основных направлений деятельности банка. ​

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