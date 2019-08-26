Предложение на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысило спрос в 7 раз

26 августа 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел в понедельник депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, предложение со стороны банков на аукционе значительно превысило спрос и составило 721,3 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,26 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на 26 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 августа
Экономика 09:46
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 323 млн манатов
Финансы 24 августа 14:34
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 24 августа 13:14
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 23 августа 13:08
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Экономика 23 августа 10:07
Лента новостей
Обнародованы объемы производства продукции в Сумгайытском технопарке
Бизнес 13:42
Субординированный долг банков Турции вырос на 86%
Финансы 13:33
В Азербайджане осуществляются ремонтно-восстановительные работы на Шамкирской ГЭС
Бизнес 13:33
МИД КНР назвал призыв Трампа к компаниям США уйти из Китая "политическим слоганом"
Другие страны 13:32
Azercell порадовал детей в рамках проекта «Цифровой мир в регионах» (ФОТО)
ИКТ 13:29
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла
Общество 13:27
В 95% ресторанов и Домов торжеств установлено очистное оборудование – минэкологии Азербайджана
Общество 13:27
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявила тендер по проекту разработки газовых месторождений
Тендеры 13:26
Готовьтесь к школе с картой BirKart!
Экономика 13:18