Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 августа составил 20,249 миллиона манатов, сообщает в среду Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 20,247 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 101,1166 маната до 101,8300 маната за ноту.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 2,2 тысячи манатов. За день были заключены 1,4 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на 28 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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