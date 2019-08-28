Unibank предлагает наличные кредиты для всех с 0% комиссией

БАКУ/Trend/- Теперь, кто получит наличные кредиты от Unibank, не будет платить комиссию. До 1-ого сентября Unibank будет предоставлять наличные кредиты в сумме до 20 000 AZN с комиссией 0%, сообщает Trend со ссылкой на банк. Независимо от сферы деятельности, имеющие официальный доход от 100 манатов и выше могут воспользоваться кредитной акцией.

До конца этой недели те, кто возьмут кредит в «Unibank», получат следующие преимущества:

-0% комиссия;

-нет взноса за страхование;

-не требуется поручитель;

-клиент сам выбирает дату оплаты;

-сумма до 20 000 манат;

-срок оплаты до 48 месяцев;

-минимальная ежемесячная оплата начинается от 19 манат;

-процедура кредитования очень проста.

Вы можете подать заявку на получение кредита, не приходя в банк:

-написав на whatsapp 050 778 8117;

-отправив смс со словом «Kredit» на номер 8117;

-позвонив на информационный центр 117;

-обратившись онлайн с помощью Unibank Mobile или с сайта unibank.az (http://go.unibank.az/2FcSiNh).

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