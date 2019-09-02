Raiffeisen Bank обеспечит иностранным инвесторам доступ к рынку ценных бумаг Азербайджана

2 сентября 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI) обеспечит доступ иностранных инвесторов к рынку ценных бумаг Азербайджана, сообщили Trend в банке.

"Разумеется, группа RBI поддерживает тесные связи и сотрудничает с Палатой по надзору над финансовыми рынками Азербайджана (FIMSA), а с недавнего времени и с Национальным депозитарным центром Азербайджана (НДЦ). Российская дочерняя компания RBI AO Raiffeisenbank (Москва) работает с НДЦ, над открытием счета. Ожидается, что валютный счет будет активен в четвертом квартале 2019 года, что позволит иностранным инвесторам получить доступ к рынку ценных бумаг Азербайджана", - сказали в банке.

Как отметили в австрийском банке, FIMSA, НДЦ и RBI работают над совершенствованием законодательства и внедрением лучших мировых практик на рынке ценных бумаг Азербайджана.

Отметим, что RBI является вторым по величине банком Австрии.

Raiffeisen Bank International AG является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки тринадцати стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того, в группу входит множество других поставщиков финансовых услуг, например, в области лизинга, управления активами, а также слияний и поглощений. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в отдельных азиатских и западноевропейских регионах.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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