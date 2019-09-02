Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 129 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 26-30 августа составил 129,3 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 119,8 миллиона манатов. Всего было размещено 1,2 миллиона нот.

Объем торгов облигаций на вторичном рынке составил 2,7 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлось 19,6 тысячи долларов – 33,3 тысячи манатов).

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также заключались сделки по акциям на общую сумму 17,2 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 6,8 миллиона манатов.

Официальный курс на второе сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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