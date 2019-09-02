Изменения в составе правления «Expressbank»

БАКУ/Trend/- В составе правления«Expressbank» произошли изменения, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Ильхам Хабибуллаев покинул пост председателя правления «Expressbank» по собственному желанию. По решению Наблюдательного совета банка, полномочия председателя правления

возложены на заместителя председателя Мехмана Мамедова.

Мехман Мамедов окончил Азербайджанский инженерный университет и Азербайджанский государственный экономический университет. Работая 24 года в банковской сфере, с 2012 года занимал пост директора кредитного департамента «Expressbank». С 2017 года является членом правления банка, с 2018 года назначен зампредседателя.

Следует отметить, что международное рейтинговое агентство Fitch в очередной раз подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Expressbank» в Азербайджане на уровне «B» с прогнозом «Стабильный».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.