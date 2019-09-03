Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

3 сентября 2019 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) второго сентября составил 15,68 миллиона манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 14,76 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

В течение дня на вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 21,8 тысячи манатов. За день были заключены 12,04 тысячи сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил 899,82 тысячи манатов.

Официальный курс на третье сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Прибыль Бакинской фондовой биржи увеличилась в 2,5 раза
Финансы 2 сентября 16:54
Активы Бакинской фондовой биржи выросли почти на 75%
Финансы 2 сентября 16:17
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 129 млн манатов
Финансы 2 сентября 10:22
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции
Финансы 30 августа 11:20
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 29 августа 09:59
В Азербайджане объем процентных выплат по ипотечным облигациям составит 3%
Финансы 28 августа 14:09
Лента новостей
Азербайджанская СК сократила активы
Финансы 09:59
На госгранице Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 09:49
Узбекская авиакомпания закупит три самолета у России
Бизнес 09:39
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:30
ПСР призывает исключить Ахмета Давутоглу из партии
Турция 09:27
О числе скончавшихся в прошлом году в Азербайджане детей и причинах их смерти (Эксклюзив)
Общество 09:13
Восемь детей скончались в Китае после нападения в начальной школе
Китай 08:50
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 16
Другие страны 08:31
В Турции задержаны нелегальные мигранты
Турция 08:13