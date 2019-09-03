Kapital Bank представил новое отделение Локбатан

БАКУ/Trend/- Kapital Bank периодически осуществляет новые проекты в направлении развития сферы малого и среднего предпринимательства, сообщает Trend со ссылкой на банк. В рамках проекта, осуществляемого по указанному направлению, клиентам было представлено новое отделение банка. В отделении Локбатан, расположенном в торговом центре Бина, будут доступны многие банковские операции как для малых и средних предпринимателей, так и для физических лиц.

Отделение Локбатан предлагает предпринимателям расчетно-кассовые операции, зарплатные проекты, вклады, бизнес карты, обмен валюты, установка смарт-касс, интегрированных с POS и ряд других банковских услуг для облегчения финансовой доступности.

«В последнее время Kapital Bank уделяет особое внимание малым и средним предпринимателям. В связи с этим банк уже начал реализацию масштабного проекта. В рамках проекта разрабатываются и внедряются новые продукты и услуги для клиентов, улучается уровень обслуживания, увеличиваются каналы и точки продаж, проводится цифровая трансформация и другие инициативы. Открытие отделения Локбатан также было осуществлено в процессе реализации данного проекта, с целью увеличения точек продаж. С открытием нового отделения работа у предпринимателей облегчится. Для осуществления банковских операций им больше не придется ехать в центр города», - заявил Директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. Отделение Локбатан является 7-ым по счету специальным отделом обслуживания и 5-ым по счету специальным отделом продаж Kapital Bank для малых и средних предпринимателей и корпоративных клиентов. В этом году в 5 филиалах на территории Баку и регионов был осуществлен капитальный ремонт и переезд на новый адрес, сданы в эксплуатацию 3 новые структурные подразделения (отделения и филиалы). Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

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