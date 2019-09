«Unibank» обновил карты Albalı Plus

БАКУ/Trend/-Карты Albalı Plus от «Unibank» полностью обновлены. Новые дебетовые карты Albalı Plus имеют бесконтактную технологию оплаты и отличаются от кредитных карт своим обновленным дизайном, сообщает Trend со ссылкой на банк. Еще одним новшеством для дебетовых карт Albalı Plus является то, что теперь по желанию клиента можно получить платежную карту MasterCard или Visa.

Преимущества новой дебетовой карты Albalı Plus:

- Функция сontactless (бесконтактная оплата до 50 AZN );

- Сashbak до 30%;

- Годовой доход на остаток по карте (3% в манатах, 1% в долларах США);

- Обналичивание без комиссии в банкоматах Unibank ;

- Онлайн пополнение 7/24 в терминалах Unibank, Milli Ön или E-manat

Условия карты:

- Цена - 10 AZN (и эквивалент)

- Срок – 3 года

- Карту можно заказать в валютах AZN / USD / EUR / GBP

- 3D сервис для онлайн-платежей

Для заказа дебетовой карты Albalı Plus надо подойти в ближайший филиал Unibank с удостоверением личности.

