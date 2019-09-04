Новый курс валют в Узбекистане

4 сентября 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют на пятое сентября, сообщает Trend со ссылкой на Центробанк.

Один доллар в Узбекистане будет стоить 9384,57 сума (+10,64), а один евро — 10296,75 (-149,56).

Курс российского рубля снизится — за него дадут 140,61 сума (-1,31).

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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