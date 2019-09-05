Система AzALES улучшит навыки кадров в финансовой сфере

5 сентября 2019 15:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новая система оценки сельскохозяйственных кредитов Азербайджана (AzALES) поможет улучшить знания сотрудников кредитных организаций в финансовой сфере.

Об этом сказала глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти, сообщает в четверг Trend с презентации новой системы.

По словам главы отдела, новая система способствует решению проблемы низкой квалификации кадров, которые наблюдаются не только в Азербайджане.

Гатти также отметила важную роль системы AzALES в реализации стратегии диверсификации экономики, и в частности модернизации сельского хозяйства и облегчения доступа к кредитным ресурсам.

Отметим, что система разработана при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского союза, а также при участии специалистов франкфуртской школы финансов и менеджмента.

AzALES позволит лучше оценивать риски в аграрной сфере, а также быстрее рассматривать заявки на кредиты.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: kamala_mammadli

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