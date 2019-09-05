ЕБРР оказывает Азербайджану поддержку в дальнейшем развитии аграрного сектора

БАКУ/Trend/- Азербайджанские банки смогут больше кредитовать сельское хозяйство благодаря новому, инновационному инструменту оценки кредитов в этом секторе, сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР.

Азербайджанская система оценки сельскохозяйственных кредитов (AzALES) была разработана ЕБРР и Франкфуртской школой финансов и управления при поддержке Европейского Союза (ЕС). Система охватывает все коммерчески жизнеспособные сельскохозяйственные культуры и продукты животноводства в Азербайджане и помогает кредиторам более эффективно оценивать риски, быстрее обрабатывать кредитные заявки и улучшать доступ мелких частных хозяйств к финансированию.

Сельское хозяйство является одним из основных источников средств к существованию в регионах, 36 процентов активной рабочей силы занято в этом секторе. На долю сельскохозяйственного сектора приходится около 6 процентов ВВП, а с учетом агроперерабатывающей промышленности она переваливает за 10 процентов.

«Страна обладает мощным потенциалом в агропромышленном комплексе благодаря разнообразию культур. Однако трудности с доступом к долгосрочному, надежному и недорогостоящему финансированию, особенно для ферм в отдаленных районах или без залога недвижимости, сдерживают развитие этого сектора» – говорится в сообщении банка.

По словам главы ЕБРР в Баку Иваны Дуарте, новая система более эффективной системы оценки кредитов агропромышленному сектору поможет улучшить качество услуг для него, который зачастую все еще считается рискованным.

« Ожидается, что система будет использовать положительный эффект реформ, уже проводимых правительством в финансовом и сельскохозяйственном секторе Азербайджана", - сказала она.

Финансирование ЕС сыграло важную роль в содействии созданию AzALES. «Система представлена в критический момент, когда правительство Азербайджана использует важные ресурсы для модернизации сельскохозяйственного сектора в рамках своей стратегии экономической диверсификации»,- сказала Симона Гатти, глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане.

По ее словам, успех многих инициатив, включенных в правительственную "дорожную карту" по сельскому хозяйству и поддерживаемых ЕС в этом секторе, зависит от улучшения доступа к сельскохозяйственным кредитам, особенно для малых и средних сельских операторов.

AzALES будет централизованно управляться и поддерживаться Агентством по сельскохозяйственному кредитованию и развитию при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана и будет доступен для всего финансового сектора страны.

Это позволит финансовым учреждениям использовать централизованные и надежные сельскохозяйственные данные, повышая эффективность и прозрачность и ,снижая затраты, предоставлять сельскохозяйственные кредиты на более систематической основе.

В 2014 году ЕБРР поддержал аналогичный инструмент TARDES в Турции. На сегодняшний день с помощью этой системы было одобрено 460 000 заявок на сельскохозяйственные кредиты на общую сумму 2,6 млрд евро. Это также способствовало значительному снижению количества проблемных кредитов в секторе.

ЕБРР по-прежнему уделяет большое внимание сельскохозяйственному сектору Азербайджана. С 2013 года Банк предоставил финансирование различным агропромышленным предприятиям страны в размере около 50 млн. евро.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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