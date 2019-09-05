Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

5 сентября 2019 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) пятого сентября составил 2,03 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 523,3 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

В течение дня на вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 10,8 тысячи манатов. За день были заключены 5,3 тысячи сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил 1,5 миллиона манатов.

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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