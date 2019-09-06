Грузия заняла 68-е место в рейтинге ВЭФ по конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма

6 сентября 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Грузия занимает 68-ю позицию среди 140 стран мира по показателю конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, сообщает Trend со ссылкой на сайт Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В отчете ВЭФ за 2019 год Грузия помещена в подгруппу Европы и Евразии и согласно рейтингу Грузия опережает соседний Азербайджан (71-е) и Армению (78-е). В данном рейтинге Россия заняла 39-е место.

В пятерку стран, наиболее конкурентоспособных в сфере путешествий и туризма, согласно отчету, входят Испания, Франция, Германия, Япония, США.

Публикуемый раз в два года, отчет и индекс конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий служит эталоном для оценки 140 стран с точки зрения развития рекреационной сферы. Измеряя совокупность факторов и политики, обеспечивающей устойчивое развитие туристического сектора, отчет о конкурентоспособности путешествий и туризма демонстрирует динамику развития и конкурентоспособности той, или иной страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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