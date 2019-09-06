Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

6 сентября 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) десятого сентября состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 150 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 728 дней. Процентная ставка составит 7,5 процента годовых.

Срок погашения облигаций – седьмое сентября 2021 года

В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на шестое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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