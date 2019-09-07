Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 11,4495 маната (0,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2603,1114 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
26 августа
|
2622,3435
|
2 сентября
|
2593,6050
|
27 августа
|
2597,4300
|
3 сентября
|
2591,5140
|
28 августа
|
2610,2310
|
4 сентября
|
2622,0035
|
29 августа
|
2623,2105
|
5 сентября
|
2626,2790
|
30 августа
|
2595,1095
|
6 сентября
|
2582,1555
|
Средняя стоимость за неделю
|
2609,6649
|
Средняя стоимость за неделю
|
2603,1114
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,2987 маната (0,9 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 32,0191 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
26 августа
|
30,0122
|
2 сентября
|
31,2270
|
27 августа
|
30,0452
|
3 сентября
|
31,3302
|
28 августа
|
30,8768
|
4 сентября
|
33,0063
|
29 августа
|
31,2996
|
5 сентября
|
33,0064
|
30 августа
|
31,0769
|
6 сентября
|
31,5257
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,6621
|
Средняя стоимость за неделю
|
32,0191
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 13,7275 маната (0,8 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1621,8884 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
26 августа
|
1464,8475
|
2 сентября
|
1595,1015
|
27 августа
|
1457,7330
|
3 сентября
|
1587,4855
|
28 августа
|
1478,0650
|
4 сентября
|
1637,3380
|
29 августа
|
1544,2375
|
5 сентября
|
1680,6880
|
30 августа
|
1560,9230
|
6 сентября
|
1608,8290
|
Средняя стоимость за неделю
|
1501,1612
|
Средняя стоимость за неделю
|
1621,8884
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 19,5075 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2631,2379 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
26 августа
|
2501,6605
|
2 сентября
|
2619,6915
|
27 августа
|
2511,7840
|
3 сентября
|
2619,5215
|
28 августа
|
2517,0285
|
4 сентября
|
2628,1320
|
29 августа
|
2510,1775
|
5 сентября
|
2649,6455
|
30 августа
|
2525,9960
|
6 сентября
|
2639,1990
|
Средняя стоимость за неделю
|
2513,3293
|
Средняя стоимость за неделю
|
2631,2379
(Автор: Сара Исрафилбекова)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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