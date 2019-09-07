Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 233 млн манатов

7 сентября 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 2-6 сентября составил 233,7 миллиона манатов, сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 199,03 миллиона манатов. Всего было размещено два миллиона нот.

Объем торгов облигаций на вторичном рынке составил 17,4 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлось 680,99 тысячи долларов (1,16 миллиона манатов).

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также заключались сделки по акциям на общую сумму 114,8 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 17,14 миллиона манатов.

Официальный курс на седьмое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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