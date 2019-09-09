Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане девятого сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого сентября подешевела на 15,64 маната, составив 2566,5155 маната, унция серебра - на 0,8491 маната, до 30,6766 маната, унция палладия - на 24,599 маната, до 2614,6000 маната. Унция платины подорожало на 9,554 маната, до 1618,3830 маната,

Название 09.09.2019 06.09.2019 Золото XAU 2566,5155 2582,1555 Серебро XAG 30,6766 31,5257 Платина XPT 1618,3830 1608,8290 Палладий XPD 2614,6000 2639,1990

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на девятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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