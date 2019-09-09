Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане девятого сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота девятого сентября подешевела на 15,64 маната, составив 2566,5155 маната, унция серебра - на 0,8491 маната, до 30,6766 маната, унция палладия - на 24,599 маната, до 2614,6000 маната. Унция платины подорожало на 9,554 маната, до 1618,3830 маната,
|
Название
|
09.09.2019
|
06.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2566,5155
|
2582,1555
|
Серебро
|
XAG
|
30,6766
|
31,5257
|
Платина
|
XPT
|
1618,3830
|
1608,8290
|
Палладий
|
XPD
|
2614,6000
|
2639,1990
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на девятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
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