Золото в Азербайджане подешевело

9 сентября 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане девятого сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота девятого сентября подешевела на 15,64 маната, составив 2566,5155 маната, унция серебра - на 0,8491 маната, до 30,6766 маната, унция палладия - на 24,599 маната, до 2614,6000 маната. Унция платины подорожало на 9,554 маната, до 1618,3830 маната,

Название

09.09.2019

06.09.2019

Золото

XAU

2566,5155

2582,1555

Серебро

XAG

30,6766

31,5257

Платина

XPT

1618,3830

1608,8290

Палладий

XPD

2614,6000

2639,1990

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на девятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 сентября
Финансы 09:58
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов
Финансы 6 сентября 13:03
Требования некоторыми азербайджанскими банками комиссии при операциях с 500 евро не нарушают закон - Центробанк
Финансы 6 сентября 12:57
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 6 сентября 10:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 6 сентября
Финансы 6 сентября 09:44
Столичный рынок золота Ирана приостановил работу
Экономика 5 сентября 17:46
Лента новостей
Казахстано-турецкое СП закупит лабораторное оборудование
Тендеры 10:36
В Турции незначительно сократилось количество авиарейсов
Турция 10:32
В трех районах Баку будет ограничена подача газа
Общество 10:23
В Таджикистане состоялась церемония ввода в действие второго агрегата Рогунской гидроэлектростанции
Таджикистан 10:23
Туркменистан совместно с Китаем производит компьютеры
Бизнес 10:13
Турецкий вуз объявил тендер
Турция 10:06
Узбекистан может производить большую часть импортируемых товаров самостоятельно - ГТК
Бизнес 10:04
Официальный курс маната к мировым валютам на 9 сентября
Финансы 09:58
Делегация Совета директоров ЕБРР посетит Кыргызстан
Кыргызстан 09:54