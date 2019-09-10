В Азербайджане спрос на облигации минфина превысил предложение

10 сентября 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) десятого сентября провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 15 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 12 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 97,3093 маната (при доходности девять процентов) и до 101,28 маната (6,8 процента).

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 100.366 маната (7,3 процента), а средневзвешенная цена – 100,4837 маната (7,23 процента). Общий объем размещенных заказов составил 15 миллионов манатов по номинальной цене 42 665 200,00 манатов.

Дата погашения облигаций – 7 сентября 2021 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 11 сентября 2019 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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