Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 12 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 8,483 маната, составив 2543,2850 маната, унция платины - на 17,153 маната, до 1610,4780 маната, унция палладия - на 31,45 маната, до 2691, 9500 маната. Унция серебра подорожала на 0,0328 маната, до 30, 7867 маната.

Название 12.09.2019 11.09.2019 Золото XAU 2543,2850 2534,8020 Серебро XAG 30,7867 30,8195 Платина XPT 1610,4780 1593,3250 Палладий XPD 2691,9500 2660,5000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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