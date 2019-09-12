Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 12 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 8,483 маната, составив 2543,2850 маната, унция платины - на 17,153 маната, до 1610,4780 маната, унция палладия - на 31,45 маната, до 2691, 9500 маната. Унция серебра подорожала на 0,0328 маната, до 30, 7867 маната.
|
Название
|
12.09.2019
|
11.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2543,2850
|
2534,8020
|
Серебро
|
XAG
|
30,7867
|
30,8195
|
Платина
|
XPT
|
1610,4780
|
1593,3250
|
Палладий
|
XPD
|
2691,9500
|
2660,5000
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.