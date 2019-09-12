Золото в Азербайджане подорожало

12 сентября 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 12 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 8,483 маната, составив 2543,2850 маната, унция платины - на 17,153 маната, до 1610,4780 маната, унция палладия - на 31,45 маната, до 2691, 9500 маната. Унция серебра подорожала на 0,0328 маната, до 30, 7867 маната.

Название

12.09.2019

11.09.2019

Золото

XAU

2543,2850

2534,8020

Серебро

XAG

30,7867

30,8195

Платина

XPT

1610,4780

1593,3250

Палладий

XPD

2691,9500

2660,5000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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