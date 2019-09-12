В рейтинге "Экономической свободы стран мира" Грузия занимает 12-е место

БАКУ/Trend/ - Согласно рейтингу «Института Фрейзера» (Fraser institute) — «Экономической свободы стран мира» за 2019 год, позиция Грузии, по сравнению с прошлым годом, продвинулась на одну позицию и заняла12-е место среди 162 стран, сообщает Trend со ссылкой на сайт Института.

Также улучшился рейтинговый балл Грузии по сравнению с предыдущим годом, и составив 7,94 балла.

Рейтинг «Института Фрейзера» — «Экономической свободы стран мира» оценивает страны по пяти основным направлениям — размеры правительства, защита правовой системы и прав собственности, твердость валюты, свобода международной торговли и регуляция.

В рейтинге «Экономической свободы стран мира» Грузия опережает такие страны, как Дания (13-е место), Эстония (13-е место), Литва (16-е место), Германия (20-е место), Финляндия (21-е место), Чехия (22 место), Латвия (24 место), Австрия (26 место), Южная Корея (33 место), Словакия (40 место), Франция (50-е место), Венгрия (54-е место), Хорватия (56-е место), Польша (59 место), Словения (67 место), Россия (85 место), Турция (95 место), Молдова (97 место), Беларусь (99 место), Украина (135-е место) и другие.

Следует отметить, что Грузия заняла седьмое место в прошлом году, но позже организация изменила свою методологию исследования, поэтому рейтинг в прошлом году изменился, а Грузия заняла 13-е место. В этом году страна продвинулась на одну ступень и переместилась на 12-е место.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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