Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 17 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.
На аукционе будут размещены 150 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня.
Срок погашения облигаций – 15 сентября 2020 года.
В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
Официальный курс на 12 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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