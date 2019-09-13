Официальный курс маната к мировым валютам на 13 сентября

13 сентября 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 сентября установлен на уровне 1,7 и 1,8818 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

13.09.2019

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

1,8818

1 австралийский доллар

1 AUD

1,1684

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0303

1 белорусский рубль

1 BYN

0,8191

1 бразильский реал

1 BRL

0,4184

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1165

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1440

1 чешская крона

1 CZK

0,0728

100 чилийских песо

100 CLP

0,2395

1 китайский юань

1 CNY

0,2402

1 датская крона

1 DKK

0,2521

1 грузинский лари

1 GEL

0,5743

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2173

1 индийская рупия

1 INR

0,0240

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,0992

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0122

100 иранских риалов

100 IRR

0,0040

1 шведская крона

1 SEK

0,1767

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7173

1 израильский шекель

1 ILS

0,4812

1 канадский доллар

1 CAD

1,2859

1 кувейтский динар

1 KWD

5,5905

1 казахский тенге

1 KZT

0,0044

1 киргизский сом

1 KGS

0,0240

100 ливанских фунтов

100 LBP

0,1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0,4084

1 мексиканский песо

1 MXP

0,0876

1 молдавская лея

1 MDL

0,0962

1 египетский фунт

1 EGP

0,1035

1 норвежская крона

1 NOK

0,1894

100 узбекских сомов

100 UZS

0,0181

1 польский злотый

1 PLN

0,4341

1 российский рубль

1 RUB

0,0263

1 сингапурский доллар

1 SGD

1,2377

1 саудовский риал

1 SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2,3268

1 турецкая лира

1 TRY

0,3006

1 тайваньский доллар

1 TWD

0,0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0,1754

1 новый туркменский манат

1 TMM

0,4857

1 украинская гривна

1 UAH

0,0687

100 японских иен

100 JPY

1,5721

1 новозеландский доллар

1 NZD

1,0891

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:59
SİNAM обеспечит ЦБА платформами клиринговой системы
ИКТ 12 сентября 18:10
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 12 сентября 10:20
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 10 сентября 17:28
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 сентября
Финансы 10 сентября 09:37
В портале правительственных платежей появилась новая услуга
Финансы 9 сентября 17:03
Лента новостей
Газовый госконцерн Туркменистана закупит трубы и металлопродукцию
Бизнес 10:16
В Азербайджане автомобиль повредил газовую линию
Происшествия 10:16
Таджикистан будет экспортировать бутилированную воду «Сиёма» в ОАЭ
Таджикистан 10:14
Госкомитет Туркменистана по телевидению и радиовещанию объявил тендер
Тендеры 10:12
Приостановлено газоснабжение в четырех районах Азербайджана
Общество 10:07
Французская TOTAL Eren построит в Узбекистане фотоэлектростанцию
Энергетика 10:07
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:59
В Азербайджане заметно возросло число туристов из Грузии, Центральной и Южной Азии
Туризм 09:59
Турция экспортировала в Грузию рыболовные суда
Турция 09:49