Золото в Азербайджане подорожало

13 сентября 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 13 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 3,06 маната, составив 2546,3450 маната, унция серебра подешевела на 0,082 маната, до 30,7047 маната, унция платины подорожала на 3,502 маната, до 1613,9800 маната, унция палладия подорожала на 46,886 маната, до 2738,8360 маната.

Название

13.09.2019

12.09.2019

Золото

XAU

2546,3450

2543,2850

Серебро

XAG

30,7047

30,7867

Платина

XPT

1613,9800

1610,4780

Палладий

XPD

2738,8360

2691,9500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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