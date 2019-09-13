Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 13 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 3,06 маната, составив 2546,3450 маната, унция серебра подешевела на 0,082 маната, до 30,7047 маната, унция платины подорожала на 3,502 маната, до 1613,9800 маната, унция палладия подорожала на 46,886 маната, до 2738,8360 маната.
|
Название
|
13.09.2019
|
12.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2546,3450
|
2543,2850
|
Серебро
|
XAG
|
30,7047
|
30,7867
|
Платина
|
XPT
|
1613,9800
|
1610,4780
|
Палладий
|
XPD
|
2738,8360
|
2691,9500
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Сара Исрафилбекова)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.