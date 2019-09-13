Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 13 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 3,06 маната, составив 2546,3450 маната, унция серебра подешевела на 0,082 маната, до 30,7047 маната, унция платины подорожала на 3,502 маната, до 1613,9800 маната, унция палладия подорожала на 46,886 маната, до 2738,8360 маната.

Название 13.09.2019 12.09.2019 Золото XAU 2546,3450 2543,2850 Серебро XAG 30,7047 30,7867 Платина XPT 1613,9800 1610,4780 Палладий XPD 2738,8360 2691,9500

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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