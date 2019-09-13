Индекс делового доверия в ненефтяном секторе Азербайджана вырос

13 сентября 2019 16:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индекс делового доверия, рассчитанный на основе мониторинга реального сектора, за последний месяц вырос в ненефтяной промышленности, снизился в торговле и остался неизменным в сфере услуг и строительства.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Азербайджана, в контексте расширения потребительских и ненефтяных инвестиций большинство ведущих индикаторов цикла имеют тенденцию к росту. В частности, рост в ненефтяном секторе составил три процента и был обусловлен главным образом частным сектором.

В условиях текущего уровня цен на нефть достигнуто положительное сальдо внешнеторгового баланса. По предварительным данным, за первые восемь месяцев текущего года экспорт увеличился на 5,1 процента, в том числе ненефтяной - на 15,4 процента, темп роста ненефтяного импорта составил 11,7 процента.

В условиях профицитного сальдо платежного баланса спрос на валютном рынке продолжает расти.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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