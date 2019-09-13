Рост стратегических валютных резервов страны превысил 10%

13 сентября 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 10,5 процента или на 4,7 миллиарда долларов с начала года. Тем самым, объем валютных резервов достиг 49,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Азербайджана. С начала года денежная база в манатах выросла на 6,6 процента. Факторами роста денежной базы являются изменения в остатках единого казначейства счета и стерилизационного политика Центрального банка.

С начала текущего года мировые цены на продовольствие выросли на 5,1 процента, в том числе на мясопродукты - на 10,7 процента, молочные - на 14,4 процента.

Монетарные условия продолжают приближаться к нейтральным показателям. Тем не менее, сообщается на сайте Центрального банка, перспективы ослабления глобальной экономической активности, замедление экономического роста в странах-партнерах и падение экспортных цен могут создать потенциальные угрозы для экономического роста в Азербайджане, влияя на внешние факторы спроса.

Официальный курс на 13 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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