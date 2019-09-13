Расходы госбюджета Азербайджана в 2020 году превысят 25 млрд. манатов

БАКУ /Trend/ - Расходы госбюджета в 2020 году прогнозируются в размере 25,617 миллиарда манатов, что на 427,7 миллиона манатов больше показателей за 2019 год, сообщает Trend ссылкой на минфин.

Удельный вес расходов направленных на социальные цели составит 40,7 процента, что на 9,9 процента (или на 2,664 миллиона манатов) превышает показатели нынешнего года.

В частности, расходы на оплату труда в 2020 году запланированы на уровне 6,723 миллиарда манатов, на выплату пенсий и социальных пособий – 3,213 миллиарда манатов (в том числе трансферт в Государственный фонд социальной защиты – 1,426 миллиарда манатов), расходы по применению обязательного медицинского страхования (ОМС) запланированы на уровне 902,9 миллиона манатов, закупку продовольствия и по обеспечению – 414 миллиона манатов, прочие социальные расходы – 81,2 миллиона манатов.

В структуре расходов расходы услуг по государственному долгу составят 2,458 миллиарда манатов.

Правительство Азербайджана дефицит госбюджета на 2020 год прогнозирует на уровне 1,133 миллиарда манатов, что на 43,9 процента меньше показателей на 2019 год.

Прогноз по расходам госбюджета прогнозируется 25,190 миллиарда манатов, дефицит на 2019 год 2,22 миллиарда манатов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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