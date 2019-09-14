Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению ипотечных облигаций

14 сентября 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) 13 сентября провела аукцион по размещению очередного транша эмиссии процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 30 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.

Срок оборота облигаций - 23 года. В ходе аукциона объем реализованных облигаций составил 30 миллионов манатов.

Дата выплат по облигациям – 23 марта 2042 года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @kamala_mammadli

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