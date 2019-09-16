Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 10,9735 маната, составив 2557,3185 маната, унция серебра подешевела на 0,3036 маната, до 30,4011 маната, унция платины подорожала на 6,8 маната, до 1620,7800 маната, унция палладия подорожала на 4,5815 маната, до 2743,4175 маната.

Название 16.09.2019 13.09.2019 Золото XAU 2557,3185 2546,3450 Серебро XAG 30,4011 30,7047 Платина XPT 1620,7800 1613,9800 Палладий XPD 2743,4175 2738,8360

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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