Золото в Азербайджане подорожало

16 сентября 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 16 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 10,9735 маната, составив 2557,3185 маната, унция серебра подешевела на 0,3036 маната, до 30,4011 маната, унция платины подорожала на 6,8 маната, до 1620,7800 маната, унция палладия подорожала на 4,5815 маната, до 2743,4175 маната.

Название

16.09.2019

13.09.2019

Золото

XAU

2557,3185

2546,3450

Серебро

XAG

30,4011

30,7047

Платина

XPT

1620,7800

1613,9800

Палладий

XPD

2743,4175

2738,8360

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 16 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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