Шахин Мустафаев: Азербайджан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле

16 сентября 2019 18:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция подпишут соглашение о преференциальной торговле.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, сообщает в понедельник Trend с открытия азербайджано-турецкого бизнес-форума.
По его словам, подписание состоится на следующей встрече высокого уровня.

Министр отметил, что Азербайджан надеется увеличить объем преференциальной торговли Нахчывана с Турцией.

"Турция является одним из основных торговых партнёров Азербайджана", - заявил министр.

По его словам, за 2018 год товарооборот между странами достиг 3,4 миллиарда долларов и увеличился на 28 процентов. За 7 месяцев 2019 года товарооборот составил 2, 3 миллиарда долларов, что на 33 процента больше показателя января-июля прошлого года.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @kamala_mammadli

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