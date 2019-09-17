Золото в Азербайджане подешевело

17 сентября 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 17 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 10,5995 маната, до 2546,7190 маната, унция серебра – на 0,068 маната, до 30,3331 маната, унция платины - на 25,2705 маната, до 1595,5095 маната, унция палладия - на 8,8655 маната, до 2734,5520 маната.

Название

17.09.2019

16.09.2019

Золото

XAU

2546,7190

2557,3185

Серебро

XAG

30,3331

30,4011

Платина

XPT

1595,5095

1620,7800

Палладий

XPD

2734,5520

2743,4175

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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