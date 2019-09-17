Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 17 сентября понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 10,5995 маната, до 2546,7190 маната, унция серебра – на 0,068 маната, до 30,3331 маната, унция платины - на 25,2705 маната, до 1595,5095 маната, унция палладия - на 8,8655 маната, до 2734,5520 маната.
|
Название
|
17.09.2019
|
16.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2546,7190
|
2557,3185
|
Серебро
|
XAG
|
30,3331
|
30,4011
|
Платина
|
XPT
|
1595,5095
|
1620,7800
|
Палладий
|
XPD
|
2734,5520
|
2743,4175
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 17 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @kamala_mammadli
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.