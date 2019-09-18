Инвестиции в экономику Азербайджана возросли в 28 раз

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций Азербайджана в зарубежные страны за 25 лет составил почти 24 миллиардов долларов, сообщает Trend со ссылкой на госкомпанию SOCAR.

Согласно информации госкомпании, вложенные в экономику Азербайджана инвестиции за последние 24 года увеличились в 28 раз, и в прошлом году превысили 15 миллиардов долларов.

Уровень бедности в стране за последние 17 лет снизился почти в 10 раз, до пяти процентов.

«Контракт века» был подписан в 1994 году. Это первое соглашение Азербайджана с крупными иностранными нефтяными компаниями, которых пригласили инвестировать в разработку огромных нефтегазовых ресурсов страны на Каспии. В этом году данному контракту исполнилось 25 лет.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.