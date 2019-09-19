Золото в Азербайджане подешевело

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 19 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подешевела на 16,6195 маната, до 2542,5540 маната, унция серебра – на 0,3935 маната, до 30,0919 маната, унция платины - на 19,7965 маната, до 1581,2295 маната, унция палладия - на 2,091 маната, до 2707,5050 маната.
|
Название
|
19.09.2019
|
18.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2542,5540
|
2554,1735
|
Серебро
|
XAG
|
30,0919
|
30,4854
|
Платина
|
XPT
|
1581,2295
|
1601,0260
|
Палладий
|
XPD
|
2707,5050
|
2709,5960
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Кямаля Мамедлы)
Твиттер: @kamala_mammadli
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