Золото в Азербайджане подешевело

19 сентября 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 19 сентября понизилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подешевела на 16,6195 маната, до 2542,5540 маната, унция серебра – на 0,3935 маната, до 30,0919 маната, унция платины - на 19,7965 маната, до 1581,2295 маната, унция палладия - на 2,091 маната, до 2707,5050 маната.

Название

19.09.2019

18.09.2019

Золото

XAU

2542,5540

2554,1735

Серебро

XAG

30,0919

30,4854

Платина

XPT

1581,2295

1601,0260

Палладий

XPD

2707,5050

2709,5960

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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