Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 сентября текущего года c 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дней и процентной ставкой 8,5 процента годовых. Срок погашения облигаций – 20 сентября 2022 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 19 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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