Золото в Азербайджане подорожало

20 сентября 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 20 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 15,232 маната, до 2557,7860 маната, унция серебра – на 0,3276 маната, до 30,4195 маната, унция платины - на 21,284 маната, до 1602,5135 маната, унция палладия - на 76,228 маната, до 2783,7330 маната.

Название

20.09.2019

19.09.2019

Золото

XAU

2557,7860

2542,5540

Серебро

XAG

30,4195

30,0919

Платина

XPT

1602,5135

1581,2295

Палладий

XPD

2783,7330

2707,5050

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 20 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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