Barattson организовал мероприятие Open Door СПБ (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- В учебном центре в Barattson прошло мероприятие, связанное с сертификатом профессионального бухгалтера (СПБ) Barattson, который регулярно организует мероприятия, рассказывает о сертификате профессионального бухгалтера, который планируется выдать Государственным экзаменационным центром по решению Кабинета министров, сообщает Trend со ссылкой на учебный центр.

Основная цель мероприятия заключалась в предоставлении преимуществ СПБ, новых возможностей, методов приобретения и другой необходимой информации, а также предварительной информации о подготовке экзамена СПБ. Выступая на мероприятии, председатель совета директоров Эльшан Рагимов, временный исполнительный директор Зейнал Зейналов и тренер по финансам и бухгалтерскому учету, кандидат наук Эльсевар Ибадов выступил с речью.

В первой части мероприятия Эльшан Рагимов поприветствовал гостей и представил обзор ценностей, целей и услуг Barattson . В своем выступлении Эльшан Рагимов сказал, что главная цель Barattson, который вносит свой вклад в науку с момента ее создания, состоит в том, чтобы просвещать будущее образованных, квалифицированных кадров, а также открывать новые рабочие места и интегрировать молодое поколение.

Затем Zeynal Zeynal предоставил общую информацию о СПБ и проинформировал участников о новых возможностях СПБ. Он также рассказал о типах СПБ, методах приобретения, процедурах экспертизы и другой подобной информации.

Эльсевар Ибадов, в свою очередь, предоставил программу экзаменов СПБ и образовательную информацию для желающих подготовиться. Кроме того, Barattson объявил программу подготовки к экзамену СПБ, которую организует Barattson, объясняя, что это за программы и чего они ожидают.

Вторая часть мероприятия была посвящена вопросам участников, и спикеры предоставили более подробную информацию по темам, освещенным темным.

В конце мероприятия участники были приглашены к столу с чаем и сладостями и продолжили дружескую беседу.

Обратите внимание, что СПБ будет доступен в 4 типах, включая 2 зоны. Государственный сектор: IMS II и II Международные стандарты, Сектор предпринимательства: СПБ для международных стандартов финансовой отчетности для МСП и СПБ для международных стандартов финансовой отчетности. Экзамены по каждому типу сертификата будут состоять из 2 этапов, а срок каждого сертификата составляет 5 лет. Те, кто получат один и тот же тип сертификата дважды, получат пожизненный сертификат в третий раз.

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