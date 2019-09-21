Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 0,4675 маната (0,02 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2551,7102 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
9 сентября
|
2566,5155
|
16 сентября
|
2557,3185
|
10 сентября
|
2532,6770
|
17 сентября
|
2546,7190
|
11 сентября
|
2534,8020
|
18 сентября
|
2554,1735
|
12 сентября
|
2543,2850
|
19 сентября
|
2542,5540
|
13 сентября
|
2546,3450
|
20 сентября
|
2557,7860
|
Средняя стоимость за неделю
|
2544,7249
|
Средняя стоимость за неделю
|
2551,7102
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0184 маната (0,06 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,3462 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
9 сентября
|
31,2270
|
16 сентября
|
30,4011
|
10 сентября
|
30,3433
|
17 сентября
|
30,3331
|
11 сентября
|
30,8195
|
18 сентября
|
30,4854
|
12 сентября
|
30,7867
|
19 сентября
|
30,0919
|
13 сентября
|
30,7047
|
20 сентября
|
30,4195
|
Средняя стоимость за неделю
|
32,7762
|
Средняя стоимость за неделю
|
30,3462
На прошедшей неделе унция платины подешевала на 4,403 маната (0,3 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1600, 2117 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
9 сентября
|
1618,3830
|
16 сентября
|
1620,7800
|
10 сентября
|
1585,1820
|
17 сентября
|
1595,5095
|
11 сентября
|
1593,3250
|
18 сентября
|
1601,0260
|
12 сентября
|
1610,4780
|
19 сентября
|
1581,2295
|
13 сентября
|
1613,9800
|
20 сентября
|
1602,5135
|
Средняя стоимость за неделю
|
1604,2696
|
Средняя стоимость за неделю
|
1600,2117
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 40,3155 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2735,7607 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
9 сентября
|
2614,6000
|
16 сентября
|
2743,4175
|
10 сентября
|
2622.2500
|
17 сентября
|
2734,5520
|
11 сентября
|
2660.5000
|
18 сентября
|
2709,5960
|
12 сентября
|
2691,9500
|
19 сентября
|
2707,5050
|
13 сентября
|
2738,8360
|
20 сентября
|
2783,7330
|
Средняя стоимость за неделю
|
2665,6272
|
Средняя стоимость за неделю
|
2735,7607
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Twitter: @eldarjanashvili
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