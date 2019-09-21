Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 0,4675 маната (0,02 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2551,7102 маната.

Изменение стоимости унции золота 9 сентября 2566,5155 16 сентября 2557,3185 10 сентября 2532,6770 17 сентября 2546,7190 11 сентября 2534,8020 18 сентября 2554,1735 12 сентября 2543,2850 19 сентября 2542,5540 13 сентября 2546,3450 20 сентября 2557,7860 Средняя стоимость за неделю 2544,7249 Средняя стоимость за неделю 2551,7102

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0184 маната (0,06 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,3462 маната.

Изменение стоимости унции серебра 9 сентября 31,2270 16 сентября 30,4011 10 сентября 30,3433 17 сентября 30,3331 11 сентября 30,8195 18 сентября 30,4854 12 сентября 30,7867 19 сентября 30,0919 13 сентября 30,7047 20 сентября 30,4195 Средняя стоимость за неделю 32,7762 Средняя стоимость за неделю 30,3462

На прошедшей неделе унция платины подешевала на 4,403 маната (0,3 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1600, 2117 маната.

Изменение стоимости унции платины 9 сентября 1618,3830 16 сентября 1620,7800 10 сентября 1585,1820 17 сентября 1595,5095 11 сентября 1593,3250 18 сентября 1601,0260 12 сентября 1610,4780 19 сентября 1581,2295 13 сентября 1613,9800 20 сентября 1602,5135 Средняя стоимость за неделю 1604,2696 Средняя стоимость за неделю 1600,2117

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 40,3155 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2735,7607 маната.

Изменение стоимости унции палладия 9 сентября 2614,6000 16 сентября 2743,4175 10 сентября 2622.2500 17 сентября 2734,5520 11 сентября 2660.5000 18 сентября 2709,5960 12 сентября 2691,9500 19 сентября 2707,5050 13 сентября 2738,8360 20 сентября 2783,7330 Средняя стоимость за неделю 2665,6272 Средняя стоимость за неделю 2735,7607

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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