Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

21 сентября 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 0,4675 маната (0,02 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота составила 2551,7102 маната.

Изменение стоимости унции золота

9 сентября

2566,5155

16 сентября

2557,3185

10 сентября

2532,6770

17 сентября

2546,7190

11 сентября

2534,8020

18 сентября

2554,1735

12 сентября

2543,2850

19 сентября

2542,5540

13 сентября

2546,3450

20 сентября

2557,7860

Средняя стоимость за неделю

2544,7249

Средняя стоимость за неделю

2551,7102

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0184 маната (0,06 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 30,3462 маната.

Изменение стоимости унции серебра

9 сентября

31,2270

16 сентября

30,4011

10 сентября

30,3433

17 сентября

30,3331

11 сентября

30,8195

18 сентября

30,4854

12 сентября

30,7867

19 сентября

30,0919

13 сентября

30,7047

20 сентября

30,4195

Средняя стоимость за неделю

32,7762

Средняя стоимость за неделю

30,3462

На прошедшей неделе унция платины подешевала на 4,403 маната (0,3 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1600, 2117 маната.

Изменение стоимости унции платины

9 сентября

1618,3830

16 сентября

1620,7800

10 сентября

1585,1820

17 сентября

1595,5095

11 сентября

1593,3250

18 сентября

1601,0260

12 сентября

1610,4780

19 сентября

1581,2295

13 сентября

1613,9800

20 сентября

1602,5135

Средняя стоимость за неделю

1604,2696

Средняя стоимость за неделю

1600,2117

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 40,3155 маната (1,5 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2735,7607 маната.

Изменение стоимости унции палладия

9 сентября

2614,6000

16 сентября

2743,4175

10 сентября

2622.2500

17 сентября

2734,5520

11 сентября

2660.5000

18 сентября

2709,5960

12 сентября

2691,9500

19 сентября

2707,5050

13 сентября

2738,8360

20 сентября

2783,7330

Средняя стоимость за неделю

2665,6272

Средняя стоимость за неделю

2735,7607

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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