Прогноз: Brent может подешеветь до 60 долларов за баррель

23 сентября 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На энергетических биржах наблюдается восстановление стабильности цен на нефть после роста волатильности на прошлой неделе до 70 долларов. Это дает основание прогнозировать, что цена на нефть марки Brent может сократиться от 65 долларов за баррель до 60 долларов. Как в понедельник сообщает Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные из США о нефтяных запасах в хранилищах, передаваемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

Евро

Вероятность того, что Центральный банк США (ФРС) может снизить процентную ставку к концу года и восстановить программу покупки облигаций, держит под напряжением цены доллара относительно мировых валют. Это будет зависеть от фундаментальных показателей, которые огласятся в Америке. В связи с этим в центре внимания инвесторов будет индекс экономического развития, который будет опубликован в США в 16:30 по бакинскому времени на этой неделе.

Согласно анализу, курс EUR/US может подорожать до 1,1081 доллара, при продолжении торгов на уровне 1,10 доллара.

Британский фунт стерлингов

Давление парламента Великобритании и европейских стран против жесткой политики «Брексита» правительства Великобритании является одним из важнейших событий на фондовых биржах. На этой неделе Верховный суд Великобритании примет решение о законности приостановлении работы парламента правительством. По прогнозам, есть вероятность снижения курса GBP/USD с 1,26 доллара до 1,23 доллара.

Турецкая лира

Подорожание курса USD/TRY на прошлой неделе создает представление о возможности роста до 5,80 лиры. Также в центре внимания находятся объявленные в стране негативные фундаментальные показатели по снижению промышленного и розничного товарооборота.

Золото

Смягчение монетарной политики центральных банков увеличивает спрос на золото. На рынках драгоценных металлов цена за унцию снова торгуется на уровне 1516 долларов (48,8 долларов за грамм). Прогнозируется, что цена может вырасти до 1537 долларов (49,4 долларов за грамм).

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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