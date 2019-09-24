Межбанк Азербайджана предоставил продукт для развития корпоративного бизнеса

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) представил новый продукт для поддержки развития корпоративного бизнеса.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МБА, корпоративным клиентам, включая малых и средних предпринимателей, предоставляется кредит «Мгновенная поддержка компаниям» на сумму до 100 тысяч манатов, на срок до трех месяцев. Годовая процентная ставка продукта начинается от 16 процентов. Кредит можно получить во всех филиалах банка.

По словам директора департамента развития корпоративного бизнеса МБА Ульви Гасымова, целью создания таких продуктов является предоставление банком финансовой поддержки предпринимателям для обеспечения их потребностей. Кредит «Мгновенная поддержка компаниям» в этом случае избавляет предпринимателей от излишней заботы в подобных ситуациях. Теперь, благодаря этому кредитному продукту от МБА, они могут без проблем и перерывов заниматься реализацией своих бизнес-проектов.

"В направлении развития корпоративного бизнеса в будущем будут предприняты и другие шаги», - заявил Гасымов.



(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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