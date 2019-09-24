Золото в Азербайджане подорожало

24 сентября 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 8,3045 маната, до 2584,4675 маната, унция серебра - на 0,4584 маната, до 31,5398 маната, унция платины подешевела на 4,165 маната, до 1620, 2700 маната, унция палладия - на 4,7515 маната, до 2815, 2595 маната.

Название

24.09.2019

23.09.2019

Золото

XAU

2584.4675

2576,1630

Серебро

XAG

31.5398

31,0814

Платина

XPT

1620.2700

1624,4350

Палладий

XPD

2815.2595

2820,0110

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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