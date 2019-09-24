Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота подорожала на 8,3045 маната, до 2584,4675 маната, унция серебра - на 0,4584 маната, до 31,5398 маната, унция платины подешевела на 4,165 маната, до 1620, 2700 маната, унция палладия - на 4,7515 маната, до 2815, 2595 маната.
|
Название
|
24.09.2019
|
23.09.2019
|
Золото
|
XAU
|
2584.4675
|
2576,1630
|
Серебро
|
XAG
|
31.5398
|
31,0814
|
Платина
|
XPT
|
1620.2700
|
1624,4350
|
Палладий
|
XPD
|
2815.2595
|
2820,0110
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 24 сентября составляет 1,7 AZN/USD.
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