Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 24 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает во вторник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 8,3045 маната, до 2584,4675 маната, унция серебра - на 0,4584 маната, до 31,5398 маната, унция платины подешевела на 4,165 маната, до 1620, 2700 маната, унция палладия - на 4,7515 маната, до 2815, 2595 маната.

Название 24.09.2019 23.09.2019 Золото XAU 2584.4675 2576,1630 Серебро XAG 31.5398 31,0814 Платина XPT 1620.2700 1624,4350 Палладий XPD 2815.2595 2820,0110

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 24 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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