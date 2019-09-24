Международный Банк Азербайджана принимает участие в международной выставке “SIBOS – 2019”

БАКУ/Trend/-Международный банк Азербайджана принимает участие в выставке-конференции SIBOS, проводимой в Лондоне с 23 по 26 сентября со стороны Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), сообщает Trend со ссылкой на банк.

На международной выставке банк представлен генеральным директором Фуадом Исламовым и директором департамента центрального казначейства Кямраном Гусейновым.

Ежегодная выставка-конференция SIBOS является важной платформой, которая объединяет представителей крупнейших мировых банковских и финансовых институтов, способствует установлению деловых отношений, созданию инновационных тенденций в финансовом секторе, внедрению новых банковских практик и технологий. Это традиционное событие проводится с 1978 года.

В рамках выставки-конференции представители Международного Банка Азербайджана проведут встречи с представителями зарубежных финансовых институтов, в том числе с такими долгосрочными партнерами Банка как JP Morgan, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Credit Suisse, Societe Generale, Türkiye İş Bankası и другими. Партнерам будет предоставлена информация о новых проектах банка, развитии и стратегических целях. В рамках встреч также будут обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

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