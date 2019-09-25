Золото в Азербайджане подорожало

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 25 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 15,181 маната, до 2599,6485 маната, унция серебра подешевела на 0,0728 маната, до 31,4670 маната, унция платины подешевела на 1,2665 маната, до 1619,0035 маната, унция палладия подорожала на 25,296 маната, до 2840,5555 маната.

Название 25.09.2019 24.09.2019 Золото XAU 2599,6485 2584,4675 Серебро XAG 31,4670 31,5398 Платина XPT 1619,0035 1620,2700 Палладий XPD 2840,5555 2815,2595

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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