Золото в Азербайджане подорожало

25 сентября 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена на золото в Азербайджане 25 сентября повысилась по сравнению с предыдущим показателем, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота подорожала на 15,181 маната, до 2599,6485 маната, унция серебра подешевела на 0,0728 маната, до 31,4670 маната, унция платины подешевела на 1,2665 маната, до 1619,0035 маната, унция палладия подорожала на 25,296 маната, до 2840,5555 маната.

Название

25.09.2019

24.09.2019

Золото

XAU

2599,6485

2584,4675

Серебро

XAG

31,4670

31,5398

Платина

XPT

1619,0035

1620,2700

Палладий

XPD

2840,5555

2815,2595

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 25 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 25 сентября
Финансы 10:02
«Алтыналмас» необходимо около $100 млн для разработки золоторудного месторождения в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 24 сентября 17:41
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 24 сентября 09:40
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 сентября
Финансы 24 сентября 09:31
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 23 сентября 09:57
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 сентября
Финансы 23 сентября 09:50
Лента новостей
Садист Фуад Кахраманлы как истинное лицо Али Каримли - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 10:54
Азербайджанская СК Gunay Insurance реорганизует ревизионную комиссию
Финансы 10:53
Архивисты Беларуси и России обменяются опытом представления информации в интернете
Беларусь 10:53
Готов к печати новый орфографический словарь азербайджанского языка (Эксклюзив)
Общество 10:50
SOCAR огласила объёмы поставок газа в Грузию
Энергетика 10:42
У Грузии будет реальная возможность достичь результатов в области инноваций
Финансы 10:35
В части Баку, Хачмаза и Агсу ограничена подача газа
Общество 10:33
"КазТрансГаз" закупит аккумуляторы
Тендеры 10:31
EIB свернет энергетические проекты зависящие от углеводородного сырья
Энергетика 10:29