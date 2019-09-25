Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана и МБА подписали меморандум о взаимопонимании

25 сентября 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана и Международный банк Азербайджана подписали в среду меморандум о взаимопонимании.

Как передает Trend, меморандум предусматривает совместную деятельность в создании соответствующих банковских продуктов для развития электронной коммерции, совместных маркетинговых исследованиях, в реализации совместных проектов по продвижению безналичных платежей среди предпринимателей и др.

После церемонии подписания были проведены широкие дискуссии по поводу доступа к финансовым ресурсам для местных стартапов, существующих в этой сфере проблем, доступа к международным рынкам, налоговых систем для стартапов, а также по вопросам поощрения местных инвесторов с точки зрения вложений в стартапы.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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