Международная финансовая корпорация: Кредиторы в Азербайджане подали заявки почти на 7 млрд манатов

25 сентября 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кредиторы в Азербайджане подали около 32 тысяч заявок в реестр движимого имущества на общую сумму порядка семи миллиардов манатов, передает в среду Trend с заключительной конференции Международной финансовой корпорации (IFC) в рамках проекта "Укрепление финансовой инфраструктуры Азербайджана и Центральной Азии".

"За 18 месяцев, с момента запуска реестра движимого имущества в марте 2018 года, кредиторы в Азербайджане подали заявки в реестр для предоставления займов 32 тысячам заемщикам представляющим сегмент малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, на общую залоговую стоимость в размере 6,7 миллиарда манатов" - сообщил на мероприятии вице-президент IFC по развитию экономики и частного сектора Ганс Петер Ланкес.

По словам вице-президента, это является очень значительным шагом, свидетельствующим о наличии большого прорыва на этом рынке, и поможет ему получить доступ к гораздо большему финансированию.

Госреестр движимого имущества был создан с целью развития в Азербайджане МСБ и доступа бизнеса к финансовым ресурсам.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @eldarjanashvili

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